Жителя Владимира обвиняют в покушении на убийство.

Жителя Владимира обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба .Преступление произошло вечером 22 июля. Обвиняемый был пьян, расколотил бутылку и оставил осколки на детской площадке. Мимо проходил неравнодушный гражданин и сделал владимирцу замечание.Подозреваемый впал в ярость, достал нож из автомобиля и набросился на прохожего. Фигурант грозился убить жертву и нанёс потерпевшему не менее 13 ран. Клинок угодил в тело, конечности и шею. В ведомстве отмечают, что жив мужчина остался только из-за вмешательства очевидцев и своевременного оказания медпомощи.Владимирца задержали, однако вину он не признал и утверждал, что планировал «лишь попугать обидчика». За покушение на убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.