В среду, 4 октября, в Областном Дворце культуры и искусства наградят лучших педагогов Владимирской области.

В среду, 4 октября, в Областном Дворце культуры и искусства наградят лучших педагогов Владимирской области. Об этом проинформировала пресс-служба .В торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя и Дню среднего профессионального образования, примут участие представители органов власти и системы образования. В частности, перед собравшимися руководителями и преподавателями вузов, школ, а также ветеранами педагогического труда выступит губернатор 33-го региона Александр Авдеев.В сообщении правительства отмечается, что в Год педагога и наставника учреждена новая медаль «Педагогическая слава земли Владимирской». И сегодня эта почётная награда будет присуждена впервые.