Во Владимир на четыре дня привезут великую святыню - часть Пояса Пресвятой Богородицы. Поклониться...

Во Владимир на четыре дня привезут великую святыню - часть Пояса Пресвятой Богородицы.Поклониться ей будет возможно в Свято-Успенском кафедральном соборе с 6 по 9 октября с 8 часов у тра до 6 часов вечера.Напомним, что Божия Матерь соткала пояс из верблюжьей шерсти и передала на хранение апостолу Фоме.В начале V века пояс был перенесен на хранение в Константинополь, позже был разделен на несколько частей. Они находятся в Грузии, Греции, а также в России в Казанском кафедральном соборе.Напомним, в октябре 2017 года "Вести" рассказывали о пребывании частицы пояса Пресвятой Богородицы будет в храме Архангела Михаила на Студёной горе во Владимире по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и ныне покойного митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия.Фото: ГТРК Владимир и пресс-служба Владимирской епархии.