Власти регионального центра ищут подрядчика, который взялся бы убрать груды мусора в 150 местах Владимира.

Власти регионального центра ищут подрядчика, который взялся бы убрать груды мусора в 150 местах Владимира. Информация о торгах размещена на .За ликвидацию несанкционированных свалок городская администрация готова заплатить 2,5 млн рублей. На эти деньги исполнитель должен будет собрать 2000 кубометров мусора и вывезти хлам на специальный полигон. Участки стихийных нагромождений отходов необходимо засыпать и разровнять.Все работы должны быть закончены к 20 декабря 2023 года.