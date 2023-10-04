Во Владимире состоится праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Сегодня в областном дворце...

Во Владимире состоится праздничный концерт, посвященный Дню учителя.Сегодня в областном дворце культуры и искусства состоится торжественный концерт, посвященный Дню учителя.Приглашены молодые и опытные педагоги, победители конкурсов, ветераны педагогики. В регионе трудятся более 17 тысяч учителей. Сегодня будут отмечены лучшие их них - за значительный вклад в развитие системы образования и добросовестный труд.Начало церемонии в 11 утра.