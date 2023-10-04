Во Владимире сотрудники полиции задержали неоднократно судимого местного жителя, едва не...

Во Владимире сотрудники полиции задержали неоднократно судимого местного жителя, едва не зарезавшего прохожего на улицеВ отношении 45-летнего жителя Владимира завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Установлено, что в июле 2023 года между обвиняемым, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, возник конфликт на улице с незнакомым 32-летним мужчиной в микрорайоне Юрьевец города Владимира. Разозлившись, обвиняемый взял в своем автомобиле нож, с которым подбежал к потерпевшему и нанес ему множественные удары. Но потерпевший оказал сопротивление, также помогли прохожие выбить нож из рук преступника. Позже его задержала полиция.По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото freepik.com