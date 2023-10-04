Во Владимире возбуждено уголовное дело о неуплате 45 миллионов рублей налогов.
По данным...
Во Владимире возбуждено уголовное дело о неуплате 45 миллионов рублей налогов.
По данным следствия, директор фирмы, производящей проектно-изыскательные работы для строителей, представил заведомо ложные сведения об оплате его организацией работ фиктивных юридических лиц и подконтрольного ИП. При том, что весь объем работ был выполнен самой фирмой и привлеченными физическими лицами.
Сделано это было для того, чтобы уклониться от налогов в сумме 45 млн. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере",
Сейчас принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, подчеркнули в Следкоме.
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