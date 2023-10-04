Во Владимире возбуждено уголовное дело по неуплате 45 миллионов рублей налогов. По данным...

Во Владимире возбуждено уголовное дело по неуплате 45 миллионов рублей налогов.По данным следствия, директор фирмы, производящей проектно-изыскательные работы для строителей, представил заведомо ложные сведения об оплате его организацией работ фиктивных юридических лиц и подконтрольного ИП. При том, что весь объем работ был выполнен самой фирмой и привлеченными физическими лицами.Сделано это было для того, чтобы уклониться от налогов в сумме 45 млн. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере",Сейчас принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, подчеркнули в Следкоме.Фото: https://www.pxfuel.com