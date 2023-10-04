Во Владимире задержали наркозакладчика, спрятавшего свой товар в пакете с семечками. Полицейские...

Во Владимире задержали наркозакладчика, спрятавшего свой товар в пакете с семечками.Полицейские остановили на улице тридцатилетнего жителя Коврова и попросили показать содержимое рюкзака.В нем оперативники обнаружили двадцать желтых и синих свертков с марихуаной. Так же сотрудники МВД прошлись с закладчиком по сделанным им тайникам и нашли там еще четыре грамма каннабиса и мефедрона. Это крупный размер - фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы.