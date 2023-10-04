Во Владимирской области проверили готовность служб к обеспечению безопасности...

Во Владимирской области проверили готовность служб к обеспечению безопасности населенияВсероссийская тренировка по гражданской обороне прошла во всех субъектах страны. В том числе - во Владимирской области.О начале мероприятий утром объявил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что главная цель тренировки - это проверка общей готовности служб к обеспечению безопасности граждан. В муниципальных образованиях области отрабатывали сценарии развертывания объектов гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, в Коврове участники сборов показали, как должны быть оборудованы укрытие для населения, станция обеззараживания техники, одежды, эвакуационный и санитарно-обмывочный пункты. А сотрудники специализированной пожарно-спасательной части регионального управления в этом время ликвидировали условную аварию, в результате которой произошел выброс в атмосферу химически опасных веществ.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Напоминаются, уточняются все вопросы готовности объектов гражданской обороны, порядок действий, отрабатывается практическое развертывание объектов ГО, систем оповещения, связи, информирования, отрабатываются вводные по готовности к ликвидации к ЧС, защите населения и материально-культурных ценностей.