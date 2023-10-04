Во Владимирской области определён внешний вид гигантского покровского пряника, который будет представлен на Международной выставке-форуме «Россия».

Во Владимирской области определён внешний вид гигантского покровского пряника, который будет представлен на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба .Победителя конкурса на оформление изделия выявляли представители областной администрации, сотрудники Агентства экономического развития и компании «Покровский пряник». Лучший вариант росписи кулинарного изделия, по мнению жюри, предложили учащиеся творческой мастерской Оксаны Робаровской. Именно их рисунок с изображением древних владимирских городов и главных достопримечательностей украсит пряник размерами 2 на 3 метра.Впервые участники Международной выставки-форума «Россия» увидят уникальный экспонат 14 января 2024 года, в День Владимирской области.