За первый месяц осени в регионе родились 675 детей. Это на 71 ребенка меньше, чем в прошлом месяце. Данными поделилась пресс-служба правительства Владимирской области. В областном

За первый месяц осени в регионе родились 675 детей. Это на 71 ребенка меньше, чем в прошлом месяце. Данными поделилась пресс-служба правительства Владимирской области. В областном перинатальном центре родились 274 малыша, из которых 134 мальчика и 140 девочек. Большинство новорожденных были первенцами. Из пресс-релиза правительства 48 % от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми