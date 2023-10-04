За первый месяц осени в регионе родились 675 детей. Это на 71 ребенка меньше, чем в прошлом месяце. Данными поделилась пресс-служба правительства Владимирской области. В областном
<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sentyabr-na-svet-poyavilis-pochti-700-novorozhdennyx.html" target="_blank">Во Владимирской области за сентябрь на свет появились почти 700 новорожденных</a> - За первый месяц осени в регионе родились 675 детей. Это на 71 ребенка меньше, чем в прошлом месяце. Данными поделилась пресс-служба правительства Владимирской области. В областном
[url=https://33live.ru/novosti/04-10-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sentyabr-na-svet-poyavilis-pochti-700-novorozhdennyx.html]Во Владимирской области за сентябрь на свет появились почти 700 новорожденных[/url] - За первый месяц осени в регионе родились 675 детей. Это на 71 ребенка меньше, чем в прошлом месяце. Данными поделилась пресс-служба правительства Владимирской области. В областном