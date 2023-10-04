Юлия Саблина, директор Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних...

Юлия Саблина, директор Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказала, что сегодня волнует детей и подростковВ прошлом году на областную линию детского телефона доверия поступило более восьми тысяч обращений. Что сегодня волнует детей и подростков? Звонят ли родители? И какие случаи особенно запомнились психологам на линии? Гостем нашей студии стала Юлия Саблина, директор Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Интервью продолжит эфир.