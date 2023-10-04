Правоохранители добились перерасчёта платы за электроэнергию для жителей одного из многоквартирных домов Гороховецкого района.

Правоохранители добились перерасчёта платы за электроэнергию для жителей одного из многоквартирных домов Гороховецкого района. Об этом сообщила пресс-служба .В результате проверки было установлено, что осенью прошлого года в здании заменили общедомовой прибор учёта. Сразу после этого жители стали платить значительно больше. Собственники стали жаловаться в организацию энергосбыта, но там причину повышения начислений определили лишь весной 2023 года. Прибор учёта оказался неисправен.Впрочем, и тогда жильцам не сделали перерасчёт. Пришлось вмешаться прокуратуре, которая направила в адрес организации представление. В настоящий момент нарушения устранены.