Накануне нового учебного года к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители села Станки Вязниковского района.

Накануне нового учебного года к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители села Станки Вязниковского района. Они были обеспокоены возможным закрытием местного детского сада. Депутат подключился к решению проблемы.Спустя месяц сад продолжает работать, а областные власти в лице губернатора Авдеева на запрос депутата отвечают, что решение о прекращении работы дошкольного учреждения не принималось, но вопрос находится в компетенции муниципальных властей.Как сообщает , жители Станков действительно водят малышей в местный детский сад, но тревога у родителей остаётся. По словам селян, новых ребят в группу не набирают, хотя желающие есть.Администрация Вязниковского района о судьбе детского сада в Станках ничего конкретного не сообщает. Местные власти отмечают, что зданию детского сада требуется дорогостоящий ремонт, на что в бюджете нет средств, и рассматривают возможность подвоза дошколят из Станков во Мстёру или в Чудиново. Обещают, что вопрос без мнения родителей не решат.«Буду следить за развитием ситуации — нам обязательно нужно будет найти решение в интересах детей, не допустить снижения качества образования», – подчеркнул депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.