Перед судом предстанет 24-летний житель Мурома.

Перед судом предстанет 24-летний житель Мурома. Молодого человека обвиняют в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Об этом сообщила пресс-служба .Инцидент произошёл 19 августа. Ночью сотрудники ДПС остановили «Газель», за рулём которой сидел подозреваемый. Мужчина оказался пьян и не имел прав. Вскоре полицейские выяснили, что машина являлась собственностью муромской строительной фирмы, в которой трудился обвиняемый.Задержанный полностью признал вину и рассказал, что просто хотел покататься. Уголовное дело в отношении любителя ездить на чужом авто передано в суд.