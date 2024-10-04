В Сочи завершается Первый Международный кинофестиваль зрительского кино КиноБраво. Среди его центральных событий – бранч, на который по приглашению ОК! пришло немало знаменитостей. включая актрису Юлию Пересильд и ее дочь Анну.

В Сочи завершается Первый Международный кинофестиваль зрительского кино "КиноБраво". Среди его центральных событий – бранч, на который по приглашению "ОК!" пришло немало знаменитостей. включая актрису Юлию Пересильд и ее дочь Анну.После выхода на экраны сериала "Слово пацана" Анна Пересильд стала известна всей стране. И она решила становиться профессиональной актрисой. "Сейчас идут репетиции мюзикла "Алиса в стране чудес", – рассказала Анна. А ее знаменитая мама считает, что уже скоро сможет стать продюсером или режиссером фильма с участием собственной талантливой дочери. Главное – чтобы нашелся достойный материал.Со стороны может показаться, что 15-летняя Анна Пересильд, начав рано сниматься в кино, была лишена детства, как простые дети. "Аня никогда и не была простым ребенком, – уверяет Юлия. – Она выросла в семье известных людей (ее отец – режиссер Алексей Учитель, – Прим. ред.). Вот я – из простой семьи. А Аня изначально не родилась простой девочкой. Она всегда больше видела и знала, чем ее сверстники. Мы много работаем, чтобы ее не постигла "звездная болезнь", не ослепила слава. Это большой труд, но Аня молодец, хорошо справляется! А получилось ли это у нее в итоге, будет понятно лишь к годам 50-ти, когда начнется кризис возраста. А пока надо читать много книг, смотреть много кино и слушать внимательно истории взрослых коллег, которые рассказывают, как не сойти с ума".А пока Анна советуется во всем с давно работающими в кино папой и мамой. Даже в выборе одежды они ей помогают! "Иногда я примериваю ее платья", – призналась дочь Пересидьд. Они даже выглядят ровесницами – 40-летняя Юлия Пересильд и ее 15-летняя дочь Анна Пересильд. Обе стильные, грациозные, красивые!