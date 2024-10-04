Эвелина Бледанс свои 55 лет пережила три брака, каждый из которых завершился не самым радужным образом. Эти непростые опыты оставили свой след на ее восприятии личной жизни.

Эвелина Бледанс свои 55 лет пережила три брака, каждый из которых завершился не самым радужным образом. Эти непростые опыты оставили свой след на ее восприятии личной жизни.Теперь артистка предпочитает сохранять молчание о своем новом партнере. Она признается, что боится сглазить свое счастье, поэтому старается избегать подробных разговоров о своих отношениях."Честно говоря, я не хочу углубляться в детали. У меня был негативный опыт, когда я открыто делилась своей личной жизнью, и это не привело ни к чему хорошему. Хотя я не из робкого десятка, мне страшно говорить о своем возлюбленном. Могу лишь сказать, что он связан с моей сферой деятельности, но не является артистом. С ним я чувствую себя счастливой и удовлетворенной", — делится Эвелина с журналистами.Несмотря на свои переживания в личной жизни, Бледанс демонстрирует уверенность и независимость. Она подчеркивает, что никогда не зависела финансово от мужчин. "С детства у меня сложилось представление, что я должна добиваться всего сама. В юности вокруг меня было много состоятельных поклонников, но я всегда скромно отвечала на их предложения: "Ничего", — добавила она.Если артистка и обращается за финансовой поддержкой, то исключительно для благотворительных нужд. "Я прошу деньги только для своего фонда и инклюзивной театральной студии "Осьминожки". Это всегда для меня огромный труд — открыть рот и что-то попросить", — резюмирует она.У Эвелины Бледанс двое сыновей. Старший, Николай, живет в Израиле и пока не женат, но у него есть девушка. Младший, Семен, стал известен благодаря активной позиции своей матери в социальных сетях. У мальчика синдром Дауна, и Эвелина делает все возможное, чтобы обеспечить ему полноценную жизнь."Семен привык к светской жизни. Раньше мы часто посещали премьеры и концерты. Теперь после школы нужно идти домой и делать уроки. Я много путешествовала с ним в детстве, а сейчас это стало сложнее из-за учебы. Только на каникулах мы можем проводить время вместе", — рассказывает Бледанс о своем сыне.