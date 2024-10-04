Дети сентября: какие имена для новорожденных стали самыми популярными этой осенью во Владимирской...

Дети сентября: какие имена для новорожденных стали самыми популярными этой осенью во Владимирской области?В первый месяц осени во Владимирской области родилось 654 ребёнка: 324 девочки и 331 мальчик, в том числе 5 двоен. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Самыми популярными именами стали: Александр, Михаил, Артём, Василиса, София и Мирослава. А вот редкими — Добрыня, Радомир, Яромира, Герда и Николетта.Почти 40 % новорождённых стали первенцами, около 34 % — вторыми детьми в семье, а почти 30 % младенцев — «последующими».Фото: Правительство Владимирской области