С апреля 2022 по август 2023 года Куандыков получил взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 8,2 млн рублей.

В Коврове в суд направлено уголовное дело против бывшего заместителя главы городской администрации Амангельды Куандыкова. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. По данным прокуратуры, с апреля 2022 по август 2023 года Куандыков получил взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 8,2 млн рублей от руководителя строительной компании за покровительство и создание благоприятных условий для её деятельности.Кроме того, он присвоил свыше 860 тысяч рублей, предназначенных для благотворительных целей. Дело уже передано в суд, а прокуратура требует конфискации квартиры как незаконно приобретенного имущества.Напомним, ранее мы писали, что