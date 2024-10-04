Знаковые актрисы советского кино были символом не только красоты, но и определенного стиля жизни. Особое значение в 70-х годах приобрела губная помада.

Знаковые актрисы советского кино были символом не только красоты, но и определенного стиля жизни. Особое значение в 70-х годах приобрела губная помада.В советском обществе помада часто ассоциировалась с чем-то недоступным и экзотическим. В условиях дефицита многие женщины мечтали о ярких оттенках, которые могли бы подчеркнуть их красоту. Попробуйте угадать любимые нами советские фильмы по оттенку губ актрис.