Множество мертвых рыб обнаружено в реке Унурка в поселке Зименки в августе этого года. В ходе проверки прокурор обнаружил чуть более 350 погибших карасей. Оказалось, что это произошло из-за

Множество мертвых рыб обнаружено в реке Унурка в поселке Зименки в августе этого года. В ходе проверки прокурор обнаружил чуть более 350 погибших карасей. Оказалось, что это произошло из-за загрязнения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В пробах воды превышено содержание аммонийного азота, аммиака, железа. По оценке специалистов причиненный вред является существенным. Возбуждено уголовное дело. Прокомментируйте