Жена с любовником,звонок в дверь,муж из командировки вернулся.Что делать.Она прячет любовника.Сунулась в шкаф-а там один уже сидит.В ванную,а там дтугой сидит.Она его спрятала на балкон и закрыла.
Заходит муж,переодевается,открывает шкаф а там мужик сидит.
- Ты кто?
- Я краснодеревщик,меня ваша жена вызвала.У вас тут полочка отвалилась,я прикручиваю!
- Вот годова дырявая,из-за этого бизнеса,да,жена помню что-то такое говорила.Вот тебе мужик 500$,иди,спасибо
Заходит в ванную а там под раковиной мужик сидит
- Ты кто?
- Я сантехник,меня ваша жена вызвала,у вас здесь труба протекает,я вот ремонтирую!
- Что-то такое припоминаю,молодец мужик,вот тебе 500$,спасибо,иди!
Вдруг раздаётся стук с балкона:
- Эй,мужик,а я тоже твою жену еб..л!
еще анекдот!