Она проработала в сфере образования целых 55 лет.

В школе №1 Собинки Владимирской области была отмечена выдающаяся педагогическая карьера Лилии Лебедевой. Она проработала в сфере образования целых 55 лет. Также специалист удостоена множества наград, в том числе звания «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Как сообщает региональное правительство, с педагогом встретился губернатор Александр Авдеев и поздравил ее с Днем учителя.Губернатор отметил, что это не только праздник для педагогов, но и прекрасный повод вспомнить о тех, кто оказал значительное влияние на формирование личности каждого.Среди учеников Лилии Лебедевой известные личности, такие как Герой России Константин Сомов и контр-адмирал Феликс Меньков. Лилия Владимировна уверена, что талантливых детей всегда было много, и ласково называет своих выпускников «лебедятами». Многие из них по-прежнему часто навещают любимого педагога. Напомним, ранее мы писали, что