В этом году с 23 сентября по 15 ноября проходит пятый по счету сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» организованной АНО «Национальные приоритеты».

В этом году с 23 сентября по 15 ноября проходит пятый по счету сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» организованной АНО «Национальные приоритеты». В основу акции входит соревнование по сбору макулатуры среди детских садов, школ, вузов, колледжей, компаний, ретейлеров, семей и всех жителей страны, где ключевым критерием оценки активности станет количество собранной макулатуры. Участие может быть как личное, так и коллективное. Для этого необходимо выполнить лишь несколько простых условий.пройти регистрацию на официальном сайте БУМБАТЛ.РФ;определить период сбора макулатуры в вашем учреждении и дату(ы) вывоза макулатуры;разместить на видном месте плакат о проведении акции и/или сделать рассылку среди учащихся или сотрудников компании о сборе макулатуры;собрать макулатуру, взвесить ее, сфотографировать и заполнить форму в личном кабинете участника акции;рассказать о своем участии в акции в аккаунтах вашего учреждения/организации в социальных сетях (хештеги Акции: #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология).Пункт для приема макулатуры расположен по адресу: г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5Б. Режим работы пн-пт: с 8:30 до 18:00, сб-вс: выходной.Ознакомится с положением конкурса, узнать более подробную информацию и условия участия можно на официальных страницах учреждения ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети в «Вконтакте» - https://vk.com/ecoreg33, а так же на официальном сайте - https://ecoreg33.ru/news/.