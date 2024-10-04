5 октября в домах на 10 улицах Владимира не будет горячей воды. Ограничение будет действовать с 00:00 до 22:00, рассказали в пресс-службе мэрии города. Отключение связано с ремонтными работами на
5 октября в домах на 10 улицах Владимира не будет горячей воды. Ограничение будет действовать с 00:00 до 22:00, рассказали в пресс-службе мэрии города. Отключение связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе Восточного района. Адреса следующие: – ул. 1-ая Пионерская, 28, 30, 32, 34, 26, 38, 40, 62, 64, 66;– ул. Лермонтова, 26, 26а, 28а,