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<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2024-vo-vladimire-v-subbotu-10-ulic-ostanutsya-na-sutki-bez-goryachej-vody.html" target="_blank">Во Владимире в субботу 10 улиц останутся на сутки без горячей воды</a> - 5 октября в домах на 10 улицах Владимира не будет горячей воды. Ограничение будет действовать с 00:00 до 22:00, рассказали в пресс-службе мэрии города. Отключение связано с ремонтными работами на