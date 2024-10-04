Стартовали съёмки музыкального драмеди «ВИА “Васильки”» (16+), сюжет которого начинается в 1970-х годах и продолжается в наше время. Главные роли в проекте исполняют Дмитрий Харатьян,

Стартовали съёмки музыкального драмеди «ВИА “Васильки”» (16+), сюжет которого начинается в 1970-х годах и продолжается в наше время. Главные роли в проекте исполняют Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие. Над проектом работает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии». Режиссер сериала — Юрий Шаров, композитор — Сергей