Дорогие жители города Владимира! Поздравляем вас с Днем народного единства и желаем благополучия, удачи во всех добрых делах, успехов в созидательном труде на благо родного города и нашего Отечества!

Уважаемые владимирцы!4 ноября мы отмечаем День народного единства. Этот знаменательный государственный праздник символизирует уважение к славной истории и веру в достойное будущее нашего Отечества, утверждает национальное согласие и единство граждан России независимо от вероисповедания, этнической принадлежности и социального происхождения.История России не знает сослагательного наклонения, и сегодня мы чтим гражданский подвиг наших предков, которые четыре столетия назад объединились во имя сохранения независимости и самобытности Российского государства. Земское ополчение Минина и Пожарского, в рядах которого было немало уроженцев древней Владимирской земли, освободило Москву от иноземных захватчиков и положило конец Смутному времени.События далекого 1612 года стали примером доблести ополченцев и духовного единства народа, уроком патриотизма и ответственности, солидарности и готовности защитить свою Родину и сберечь судьбы будущих поколений.Дорогие жители города Владимира! Поздравляем вас с Днем народного единства и желаем благополучия, удачи во всех добрых делах, успехов в созидательном труде на благо родного города и нашего Отечества!Глава администрации города Владимира Глава города ВладимираА.С. Шохин О.А. Деева