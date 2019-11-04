Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала Говорит Москва, у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-11-2019-aeroport-sheremetevo-gotovitsya-k-avarijnoj-posadke-boeing.html" target="_blank">Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing</a> - Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала Говорит Москва, у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-11-2019-aeroport-sheremetevo-gotovitsya-k-avarijnoj-posadke-boeing.html]Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing[/url] - Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала Говорит Москва, у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная ..