Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала Говорит Москва, у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная ..

Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала "Говорит Москва", у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная информация не приводится.