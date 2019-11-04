Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мыслями о введении в свою программу четверных прыжков. 17-летняя фигуристка считает, что ей необходимо сбросить как минимум три килограмма, чтобы подготовиться к исполнению данного элемента.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мыслями о введении в свою программу четверных прыжков. 17-летняя фигуристка считает, что ей необходимо сбросить как минимум три килограмма, чтобы подготовиться к исполнению данного элемента."Для этого нужно много всего сделать, подготовиться как физически, так и морально. Обязательно необходимо сбросить три килограмма, а то и больше. Нужно максимально снизить риск травмы", – цитирует спортсменку ТАСС.Напомним, что на прошедшем этапе Гран-при Франции Загитова заняла второе место, уступив лидерство еще одной представительнице России Алене Косторной.