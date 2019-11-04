Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела сохранить 30-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. В ее активе 1560 баллов.

Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела сохранить 30-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. В ее активе 1560 баллов.Таким образом, Павлюченкова сохранила звание первой ракетки России. Лидером же общемирового рейтинга по-прежнему остается австралийка Элши Барти (7851). Следом за ней идут Каролина Плишкова из Чехии (5940) и японка Наоми Осака (5496).Помимо Анастасия Павлюченковой еще две представительницы России входят в топ-50. Екатерина Александрова с 1425 очками располагается на 35-м месте, а Вероника Кудерметова занимает 41-ю позицию (1351).