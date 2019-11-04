Певцу Дмитрию Билану пришлось выполнить непростое задание на шоу Вечерний Ургант. Телеведущий предложил артисту сыграть в игру с длинным названием Из песни слов не выкинешь, а букву ..

Певцу Дмитрию Билану пришлось выполнить непростое задание на шоу "Вечерний Ургант". Телеведущий предложил артисту сыграть в игру с длинным названием "Из песни слов не выкинешь, а букву выкинешь".Билан исполнил несколько своих хитов, но с небольшими изменениями. Во время пения ему нельзя было использовать букву "Н". Стоит признать, что певец достойно выкрутился из непростой ситуации и выполнил задание на высший балл.