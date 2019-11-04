Балерина заявила, что в Большом театре пышным цветом расцветает коррупция. Анастасия Волочкова отметила также, что и сейчас без труда могла бы выступать, но на сцену ее не пускают.

Балерина заявила, что в Большом театре пышным цветомрасцветает коррупция. Анастасия Волочкова отметила также, что и сейчас безтруда могла бы выступать, но на сцену ее не пускают.По словам танцовщицы, она находится в прекрасной физической форме. Анастасия Волочковаежедневно репетирует по несколько часов."Ястанцую сейчас и "Жизель", и "Баядерку", и все. Вы мне просто дайте выйти насцену. Все что они устроили в своем Большом театре – это коррупция, криминал,обливание серной кислотой. Сейчас есть ставка, сколько стоит прийти избалетного училища и встать в кордебалет 32-м лебедем. Это 50 тысяч долларов. Асейчас еще появились ставки, чтобы станцевать главные партии", – заявилатанцовщица.АнастасияВолочкова рассказала также, что имеет право на пенсию, так как была примой Большоготеатра. Однако ей не платят.Послезнаменитость поведала, как в 2003 году ее "прижимали" в Большом. "У нас были карточки, на которыеперечисляли зарплаты. Тогда были достаточно оплачиваемые спектакли. Платилипримерно 35 тысяч рублей за спектакль. В двухтысячные годы это были большиеденьги. Но мне никто не отдал эту карточку и деньги не вернул", – вспомнилав эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.2 Ноя 2019 в 11:09 PDTНапомним,на днях балерина ответила на обвинения злопыхателей. Завистники упрекалитанцовщицу в пристрастии к спиртному."Вот унас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – это алкоголик. Я хочусказать, что каждый божий день я два с половиной часа минимум провожу вбалетном зале. У меня стерта в кровь нога не потому, что я чешу языком, а ячешу ногами… Мои хорошие, я хочу сказать такую вещь: я, помимо двух ипостасей –балетного зала и сцены – я имею право делать в жизни то, что я хочу", -ответила недоброжелателям.