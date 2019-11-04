Балерина заявила, что в Большом театре пышным цветом
расцветает коррупция. Анастасия Волочкова отметила также, что и сейчас без
труда могла бы выступать, но на сцену ее не пускают.
Балерина заявила, что в Большом театре пышным цветом
расцветает коррупция. Анастасия Волочкова отметила также, что и сейчас без
труда могла бы выступать, но на сцену ее не пускают.
По словам танцовщицы, она находится в прекрасной физической форме. Анастасия Волочкова
ежедневно репетирует по несколько часов.
"Я
станцую сейчас и "Жизель", и "Баядерку", и все. Вы мне просто дайте выйти на
сцену. Все что они устроили в своем Большом театре – это коррупция, криминал,
обливание серной кислотой. Сейчас есть ставка, сколько стоит прийти из
балетного училища и встать в кордебалет 32-м лебедем. Это 50 тысяч долларов. А
сейчас еще появились ставки, чтобы станцевать главные партии", – заявила
танцовщица.
Анастасия
Волочкова рассказала также, что имеет право на пенсию, так как была примой Большого
театра. Однако ей не платят.
После
знаменитость поведала, как в 2003 году ее "прижимали" в Большом. "У нас были карточки, на которые
перечисляли зарплаты. Тогда были достаточно оплачиваемые спектакли. Платили
примерно 35 тысяч рублей за спектакль. В двухтысячные годы это были большие
деньги. Но мне никто не отдал эту карточку и деньги не вернул", – вспомнила
в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.
2 Ноя 2019 в 11:09 PDT
Напомним,
на днях балерина ответила на обвинения злопыхателей. Завистники упрекали
танцовщицу в пристрастии к спиртному.
"Вот у
нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – это алкоголик. Я хочу
сказать, что каждый божий день я два с половиной часа минимум провожу в
балетном зале. У меня стерта в кровь нога не потому, что я чешу языком, а я
чешу ногами… Мои хорошие, я хочу сказать такую вещь: я, помимо двух ипостасей –
балетного зала и сцены – я имею право делать в жизни то, что я хочу", -
ответила недоброжелателям.