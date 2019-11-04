Со своей младшей дочерью Надеждой Татьяна Навка строга, но
справедлива. Девочка, несмотря на юный возраст, добилась первых успехов в
фигурном катании.
Со своей младшей дочерью Надеждой Татьяна Навка строга, но
справедлива. Девочка, несмотря на юный возраст, добилась первых успехов в
фигурном катании.
По словам Татьяны Навки ее пятилетняя Наденька тренируется
дважды в день. Ребенок спокойно встает рано утром, даже если хочет спать.
Фигуристка гордится наследницей, с ранних лет девочка проявляет упорство и
трудолюбие, присуще ей и чувство ответственности.
Между тем, как и все ребятишки, Надежда порой расстраивает
маму. Иногда Татьяне Навке приходится наказывать отпрыска. Спортсменка считает,
что ребенок должен понимать, что существуют определенные правила.
"Пару
раз по попе давала Надюше и закрывала в комнате, говоря: "Подумай над своим
поведением, а когда подумаешь, приходи, и мы с тобой обсудим". У каждого свои
методы воспитания", – призналась Татьяна Навка.
Фигуристка
отмечает, что к старшей дочери Александре была не так лояльна. Первенца
знаменитость воспитывала в большей строгости.
"Я
скорее справедливая. С Надеждой я
намного мягче. Может, стала сентиментальнее с возрастом. Уже другими глазами
смотрю на многие вещи, понимаю, что важно, а что неважно, за что нужно
поругать, на что можно не обратить внимания", – сказала Татьяна Навка.
5 Окт 2019 в 9:48 PDT
В то же
время методы, которые использует продюсер Яна Рудковская, воспитывая своего
сына Сашу Плющенко, спортсменка не поддерживает. Напомним, светская львица запирала
мальчика в темной комнате.
По
словам , если ее дочь захочет бросить фигурное катание, она не
будет сопротивляться. "Я буду отталкиваться от ее возможностей. Если она просто
будет биться головой об стену, и это будет не ее, в жизни есть много другого
прекрасного" – цитирует .