Со своей младшей дочерью Надеждой Татьяна Навка строга, но справедлива. Девочка, несмотря на юный возраст, добилась первых успехов в фигурном катании.

Со своей младшей дочерью Надеждой Татьяна Навка строга, носправедлива. Девочка, несмотря на юный возраст, добилась первых успехов вфигурном катании.По словам Татьяны Навки ее пятилетняя Наденька тренируетсядважды в день. Ребенок спокойно встает рано утром, даже если хочет спать.Фигуристка гордится наследницей, с ранних лет девочка проявляет упорство итрудолюбие, присуще ей и чувство ответственности.Между тем, как и все ребятишки, Надежда порой расстраиваетмаму. Иногда Татьяне Навке приходится наказывать отпрыска. Спортсменка считает,что ребенок должен понимать, что существуют определенные правила."Парураз по попе давала Надюше и закрывала в комнате, говоря: "Подумай над своимповедением, а когда подумаешь, приходи, и мы с тобой обсудим". У каждого своиметоды воспитания", – призналась Татьяна Навка.Фигуристкаотмечает, что к старшей дочери Александре была не так лояльна. Первенцазнаменитость воспитывала в большей строгости."Яскорее справедливая. С Надеждой янамного мягче. Может, стала сентиментальнее с возрастом. Уже другими глазамисмотрю на многие вещи, понимаю, что важно, а что неважно, за что нужнопоругать, на что можно не обратить внимания", – сказала Татьяна Навка.5 Окт 2019 в 9:48 PDTВ то жевремя методы, которые использует продюсер Яна Рудковская, воспитывая своегосына Сашу Плющенко, спортсменка не поддерживает. Напомним, светская львица запираламальчика в темной комнате.Пословам , если ее дочь захочет бросить фигурное катание, она небудет сопротивляться. "Я буду отталкиваться от ее возможностей. Если она простобудет биться головой об стену, и это будет не ее, в жизни есть много другогопрекрасного" – цитирует .