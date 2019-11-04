С Днем народного единства поздравил россиян премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Свое поздравление глава правительства разместил на своей странице в Твиттере. Сейчас премьер находится в Таиланде, где участвует в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН - Ассоциации государств Юго-восточной Азии.

С Днем народного единства поздравил россиян премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Свое поздравление глава правительства разместил на своей странице в "Твиттере". Сейчас премьер находится в Таиланде, где участвует в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН — Ассоциации государств Юго-восточной Азии.С праздником, с Днем народного единства! pic.twitter.com/vPfZIuRnRq— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) November 4, 2019День народного единства — праздник в память о событиях 1612 года, ставших символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Сегодня по всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.