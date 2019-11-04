Сегодня мы отдаём дань уважения нашим предкам, которые четыре века назад встали на защиту Родины от интервентов.

«Сегодня мы отдаём дань уважения нашим предкам, которые четыре века назад встали на защиту Родины от интервентов. Их мудрость, воля и единство помогли одолеть врага и положить конец Смутному времени.История доказала, что вместе мы можем ответить на любые вызовы. Каждый из нас чувствует ответственность за настоящее и будущее России. Наша задача – сообща трудиться на благо страны, её развития и процветания», – говорится в поздравлении премьер-министра.