Мероприятие проведено при участии сотрудников ОГИБДД.

В дошкольных организациях Селивановского района регулярно проводятся мероприятия, направленные на воспитание навыков безопасного поведения на улице. Очередное прошло в детском саду «Ладушки» поселка Красная Горбатка. Чтобы научить самых маленьких участников дорожного движения ориентироваться на дороге и избегать опасных ситуаций, сотрудники полиции вместе с воспитателями организовали квест-игру по правилам дорожного движения.Сотрудник Госавтоинспекции принесла ребятам конверт с письмом от полицейских, которые попросили ребят помочь найти Светофор, ведь без него регулировать дорожное движение в поселке невозможно. Помогал ребятам сказочный герой Волк. Программа вклю­чала в себя различные задания на ловкость, скорость, смекалку и внимание.Мальчишки и девчонки управляли игрушечными автомобилями, стараясь не нарушать правила, знакомили Волка с дорожными знаками, отгадывали загадки, собирали пазлы. В результате, успешно справившись со всеми заданиями, дошколята нашли Светофор и передали его сотруднику ОГИБДД. Полицейские, в свою очередь, выразили благодарность за помощь и похвалили ребят за отличные знания.Организаторы мероприятия уверены, что подобные мероприятия для дошкольников являются эффективным методом обучения детей правилам безопасного поведения на дороге и вблизи проезжей части.