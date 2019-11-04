Под таким девизом на семейный праздник жителей области пригласил Общероссийский Народный фронт.
Единство ради добра. Под таким девизом на семейный праздник жителей области пригласил Общероссийский Народный фронт.
В День народного единства региональное отделение ОНФ организовало выставку-ярмарку социально ориентированных организаций. Тех, что ведут работу в сфере защиты семейных ценностей, воспитания детей, поддержки материнства и детства. С полудня на Дворянской, 10 проходили консультации,мастер-классы, тематические игры для всех желающих. Как отмечают в ОНФ, главная цель ярмарки- объединение усилий различных организаций для оказания помощи всем, кто в ней нуждается.
Ольга Лепахина координатор благотворительного фонда "Близкие люди": "Мы сегодня здесь собрались, чтобы поддержать новый формат праздника,который должен объединять общественные организации Мамин дом.Дар жизни "Близкие люди". Поздравляем всех с праздником. Желаем здоровья и всего самого хорошего!"