Под таким девизом на семейный праздник жителей области пригласил Общероссийский Народный фронт.

Единство ради добра. Под таким девизом на семейный праздник жителей области пригласил Общероссийский Народный фронт.В День народного единства региональное отделение ОНФ организовало выставку-ярмарку социально ориентированных организаций. Тех, что ведут работу в сфере защиты семейных ценностей, воспитания детей, поддержки материнства и детства. С полудня на Дворянской, 10 проходили консультации,мастер-классы, тематические игры для всех желающих. Как отмечают в ОНФ, главная цель ярмарки- объединение усилий различных организаций для оказания помощи всем, кто в ней нуждается.Ольга Лепахина координатор благотворительного фонда "Близкие люди": "Мы сегодня здесь собрались, чтобы поддержать новый формат праздника,который должен объединять общественные организации Мамин дом.Дар жизни "Близкие люди". Поздравляем всех с праздником. Желаем здоровья и всего самого хорошего!"