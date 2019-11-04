Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть с поста. Такое заявление сделала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала 112 Украина.

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть с поста. Такое заявление сделала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".Как пояснила экс-министр, в этом принимают участие политические силы, которые хотели бы лишить власти действующего главу государства. Для этого у них есть серьезный повод – разведение сил в Донбассе. Ведь миротворческий процесс можно представить как "капитуляцию".Политик добавила, что при этом у Зеленского "нет силовиков".1 октября текущего года контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера", напоминает РИА Новости. Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе города Золотое и поселка Петровского с 7 октября, но этого не случилось. Отвод сил в районе Золотого стартовал лишь 29 октября, в Петровском процесс начнется 4 ноября.