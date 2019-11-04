Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов вошел в тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин был признан третьей звездой. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов вошел в тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин был признан третьей звездой. Об этом сообщил официальный сайт турнира.В матче Национальной хоккейной лиги с "Калгари Флэймз" Кузнецов стал автором двух голевых передач и помог своей команде добиться победы со счетом 4:2.Одноклубник россиянина Якуб Врана оформил в этой встрече хет-трик. Вполне закономерно, что именно он был признан первой звездой дня. Вторым стал форвард "Чикаго Блэк Хоукс" Патрик Кейн. На его счету победная шайба в матче против "Анахайм Дакс". Кроме того, он стал автором голевой передачи.