Актриса рассказала в личном Инстаграм о своем путешествии по Германии. Любовь Толкалина призналась, что не везде вела себя так, как положено.

Актрисарассказала в личном "Инстаграм" о своем путешествии по Германии. Любовь Толкалинапризналась, что не везде вела себя так, как положено.Российскаязнаменитость побывала в Лейпциге. Там она посетила Церковь святого Фомы. Любовьповедала подписчикам, что именно в стенах этого собора в последние годы работалБах – композитор руководил хором мальчиков.Толкалина, оказавшись внутри знаменитого строения, начала исподтишка снимать происходящее накамеру мобильного. Артистка честно призналась, что церковь запрещает записыватьвидео во время проведения мессы, но она не удержалась и грубо нарушила запрет."Вовремя мессы снимать конечно же запрещено парламентом… эх, Люба… стыдно, но тамв алтарной части похоронен Бах (здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала .2 Ноя 2019 в 12:19 PDTПослероссийская знаменитость посетила Ульм -город, расположенный на берегу Дуная вземле Баден-Вюртемберг. По словам артистки, здесь находится научный центр всегоюга Германии – много высших учебных заведений, признаваемых во всем мире."Городизвестен тем, что здесь родился Альберт Эйнштейн, а также именно в Ульмерасположен самый высокий в мире готический кафедральный собор – Ульмский, накрыше которого можно разглядеть забавный памятник воробью", – поделилась историческойсправкой .3 Ноя 2019 в 2:33 PST