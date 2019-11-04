Мать
рэпера Тимати Симона Юнусова недостаточно внимательна к внучке Алисе.
Поклонники артиста переживают за девочку.
Мать
рэпера Тимати Симона Юнусова недостаточно внимательна к внучке Алисе.
Поклонники артиста переживают за девочку.
В
личном "Инстаграм" Симоны Яковлевны появилось новое видео. В кадре дочь рэпера
Тимати лежит в кровати с собакой. В порыве нежности питомец вылизывает девочке
губы и щеки.
Видео
шокировало интернет-обывателей. Некоторые такое общение ребенка с животным
назвали неприемлемым, ведь малышка может заразиться паразитами.
"Интересно,
Вы объясняете Алисе, что собака своим языком осуществляет личную гигиену, а
потом она этим языком лижет ей лицо?" – упрекнула Симону Юнусову подписчица.
"Она это видит", – спокойно отреагировала мать
Между
тем специалисты рекомендуют внимательнее следить за играми детей с животными.
Питомцу нельзя позволять облизывать своих маленьких хозяев, так как, возможно,
несколькими минутами ранее он проводил гигиенические процедуры, вылизывая область анального
отверстия, или нюхал на улице фекалии других животных.
Эксперты
утверждают, что от собаки можно заразиться токсокарой – самым
распространенным собачьим глистом, который может "поселиться" в глазах и
привести к слепоте. Об этом сообщает . К сожалению, дочь , нежничая с
любимым псом, подвергает себя опасности.