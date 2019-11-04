Мать рэпера Тимати Симона Юнусова недостаточно внимательна к внучке Алисе. Поклонники артиста переживают за девочку.

Матьрэпера Тимати Симона Юнусова недостаточно внимательна к внучке Алисе.Поклонники артиста переживают за девочку.личном "Инстаграм" Симоны Яковлевны появилось новое видео. В кадре дочь рэпераТимати лежит в кровати с собакой. В порыве нежности питомец вылизывает девочкегубы и щеки.Видеошокировало интернет-обывателей. Некоторые такое общение ребенка с животнымназвали неприемлемым, ведь малышка может заразиться паразитами."Интересно,Вы объясняете Алисе, что собака своим языком осуществляет личную гигиену, апотом она этим языком лижет ей лицо?" – упрекнула Симону Юнусову подписчица."Она это видит", – спокойно отреагировала матьМеждутем специалисты рекомендуют внимательнее следить за играми детей с животными.Питомцу нельзя позволять облизывать своих маленьких хозяев, так как, возможно,несколькими минутами ранее он проводил гигиенические процедуры, вылизывая область анальногоотверстия, или нюхал на улице фекалии других животных.Экспертыутверждают, что от собаки можно заразиться токсокарой – самымраспространенным собачьим глистом, который может "поселиться" в глазах ипривести к слепоте. Об этом сообщает . К сожалению, дочь , нежничая слюбимым псом, подвергает себя опасности.