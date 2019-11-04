Накануне в Москве неизвестные застрелили главу центра Э Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Обе жертвы скончались на месте.

Накануне в Москве неизвестные застрелили главу центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Обе жертвы скончались на месте.Следственный комитет завел дело об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева по статье совершенное группой лиц по предварительному сговору.К расследованию убийства подключились криминалисты аппарата Следственного комитета. Они помогут установить мотивы убийства, пока версии не озвучиваются. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.В розыск были объявлены три человека. По предварительным данным, они смогли уехать из Москвы. По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.В правоохранительных органах сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.