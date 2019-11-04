Зрители недовольны выступлением мужа Анастасии Заворотнюк.
Фигурист Петр Чернышев, по мнению посетителей ледового шоу Руслан и Людмила,
давно не практиковался.
Зрители недовольны выступлением мужа Анастасии Заворотнюк.
Фигурист Петр Чернышев, по мнению посетителей ледового шоу "Руслан и Людмила",
давно не практиковался.
Несмотря на непростую ситуацию дома, муж звезды сериала "Моя
прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк вернулся к работе. Петр Чернышев участвовал
в представлении Татьяны Навки.
Большинство отзывов о катании фигуриста исключительно
положительные. Народ сочувствует Петру. Ему, судя по всему, сейчас крайне
сложно. Чернышева, который оставил дома тяжелобольную жену, чтобы радовать
поклонников, встречали овациями. Спортсмен с благодарностью принимал
аплодисменты.
Между тем, были и те, кто остался недоволен выступлением
Петра Чернышева. Как сообщает телеграм-канал "Только никому…", злопыхатели не упустили
случая пнуть фигуриста. В подтверждение этому была публикована переписка
зрителей с Татьяной Навкой.
"Ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированность
просто непрофессиональна". "Вчера была на шоу, грустно смотреть на великих
спортсменов, без конца бьющихся об лед", – писали интернет обыватели.
Досталось и партнерше Татьяне Навке.
Фигуристке припомнили, как она во время шоу случайно врезалась в декорацию. Коллеги
спортсменки вывезли кровать на лед слишком рано. По мнению самой звезды, это произошло
из-за волнения. Он серьезных травм Татьяну Навку спас , который
смог ее удержать.