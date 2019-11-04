Зрители недовольны выступлением мужа Анастасии Заворотнюк. Фигурист Петр Чернышев, по мнению посетителей ледового шоу Руслан и Людмила, давно не практиковался.

Зрители недовольны выступлением мужа Анастасии Заворотнюк.Фигурист Петр Чернышев, по мнению посетителей ледового шоу "Руслан и Людмила",давно не практиковался.Несмотря на непростую ситуацию дома, муж звезды сериала "Мояпрекрасная няня" Анастасии Заворотнюк вернулся к работе. Петр Чернышев участвовалв представлении Татьяны Навки.Большинство отзывов о катании фигуриста исключительноположительные. Народ сочувствует Петру. Ему, судя по всему, сейчас крайнесложно. Чернышева, который оставил дома тяжелобольную жену, чтобы радоватьпоклонников, встречали овациями. Спортсмен с благодарностью принималаплодисменты.Между тем, были и те, кто остался недоволен выступлениемПетра Чернышева. Как сообщает телеграм-канал "Только никому…", злопыхатели не упустилислучая пнуть фигуриста. В подтверждение этому была публикована переписказрителей с Татьяной Навкой."Ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированностьпросто непрофессиональна". "Вчера была на шоу, грустно смотреть на великихспортсменов, без конца бьющихся об лед", – писали интернет обыватели.Досталось и партнерше Татьяне Навке.Фигуристке припомнили, как она во время шоу случайно врезалась в декорацию. Коллегиспортсменки вывезли кровать на лед слишком рано. По мнению самой звезды, это произошлоиз-за волнения. Он серьезных травм Татьяну Навку спас , которыйсмог ее удержать.