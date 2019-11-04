Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в понедельник сообщил о начале работы новой группы центрифуг для обогащения урана.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в понедельник сообщил о начале работы новой группы центрифуг для обогащения урана. 30 усовершенствованных установок будут производить низкообогащенный радиоактивный материал, пишет ТАСС. В целом производство урана за два месяца на 60 центрифугах возросло в стране в 10 раз.Как заявил Салехи, Иран был вынужден пойти на этот шаг в ответ на "ошибочную политику Вашингтона".Эксперты сходятся во мнении, что Иран существенно сократил срок создания собственного ядерного оружия.В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и ввели санкции против Исламской республики.