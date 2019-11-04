Россиянин Сергей Ковалев сообщил, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в бою за титул Всемирной боксерской организации в полутяжелой весовой категории. По словам российского спортсмена, причиной поражения стала накопившаяся усталость.

Россиянин Сергей Ковалев сообщил, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в бою за титул Всемирной боксерской организации в полутяжелой весовой категории. По словам российского спортсмена, причиной поражения стала накопившаяся усталость."Не успел как следует восстановиться после последнего боя, прошедшего совсем недавно. Поэтому устал уже после шестого раунда", – приводит слова Ковалева Чемпионат.com.Напомним, что поединок между Ковалевым и Альваресом закончился в 11-м раунде. Мексиканец одержал победу техническим нокаутом. В августе 2019 года российский боксер провел бой с Энтони Ярдом, в котором наш спортсмен взял верх над британцем.