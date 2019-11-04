Сегодня, 3 ноября, единственная наследница певицы празднует
день рождения. Дочери Лолиты Милявской, Еве, исполнился 21 год.
Сегодня, 3 ноября, единственная наследница певицы празднует
день рождения. Дочери Лолиты Милявской, Еве, исполнился 21 год.
В личном "Инстаграм" артистка опубликовала видео из личного
архива. В кадре крупным планом запечатлена Ева. Лолита Милявская сама снимала
дочь на камеру мобильного телефона.
Певица попросила отпрыска произнести что-нибудь по‑английски. "I love you", – сказала Ева родительнице. "I love
you so much. Как хорошо, что ты у меня есть. Моя любимая девочка. Люблю тебя
сильно-сильно", – ответила Лолита. "И я люблю тебя, скучать буду", – добавила девушка.
"А ты мне звони чаще. В любое время", – обратилась к ней Милявская.
Ниже артистка написала трогательное поздравление отпрыску.
Звезда еще раз призналась дочери в любви.
"Моей Еве сегодня Уже!)))... Нет, оставайся маленькой, не
испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей
Свое независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с
наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила
вокалистка.
К поздравлениям присоединились звездные друзья Лолиты
Милявской. Не остались в стороне и поклонники, они интересовались, почему мама
и дочь сегодня не вместе. "Я в Сибири на гастролях", – пояснила вокалистка.
3 Ноя 2019 в 1:07 PST
Напомним, единственная дочь певицы Ева
почти с рождения живет в Киеве с бабушкой. Сейчас девушка учится в филиале Варшавского
университета на филологическом факультете.
Отметим, что Ева является особенным ребенком, потому что
родилась недоношенной. "Я очень боялась... Недоношенность... Она долго в
кувезе лежала и домой пришла в таком виде, в котором можно кормить хотя бы из
соски. А так она вся в дырочку была от капельниц. Это сейчас обычное явление…
Она кило двести. Все боялись. Задержки неминуемы. Когда Ева появилась на свет,
мне врач сказал: "Пока не привыкли – откажитесь", – ранее в интервью
откровенничала