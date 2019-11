Сегодня, 3 ноября, единственная наследница певицы празднует день рождения. Дочери Лолиты Милявской, Еве, исполнился 21 год.

В личном "Инстаграм" артистка опубликовала видео из личногоархива. В кадре крупным планом запечатлена Ева. Лолита Милявская сама снималадочь на камеру мобильного телефона.Певица попросила отпрыска произнести что-нибудь по‑английски. "I love you", – сказала Ева родительнице. "I loveyou so much. Как хорошо, что ты у меня есть. Моя любимая девочка. Люблю тебясильно-сильно", – ответила Лолита. "И я люблю тебя, скучать буду", – добавила девушка."А ты мне звони чаще. В любое время", – обратилась к ней Милявская.Ниже артистка написала трогательное поздравление отпрыску.Звезда еще раз призналась дочери в любви."Моей Еве сегодня Уже!)))... Нет, оставайся маленькой, неиспорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). ИмейСвое независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись снаслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметилавокалистка.К поздравлениям присоединились звездные друзья ЛолитыМилявской. Не остались в стороне и поклонники, они интересовались, почему мамаи дочь сегодня не вместе. "Я в Сибири на гастролях", – пояснила вокалистка.3 Ноя 2019 в 1:07 PSTНапомним, единственная дочь певицы Евапочти с рождения живет в Киеве с бабушкой. Сейчас девушка учится в филиале Варшавскогоуниверситета на филологическом факультете.Отметим, что Ева является особенным ребенком, потому чтородилась недоношенной. "Я очень боялась... Недоношенность... Она долго вкувезе лежала и домой пришла в таком виде, в котором можно кормить хотя бы изсоски. А так она вся в дырочку была от капельниц. Это сейчас обычное явление…Она кило двести. Все боялись. Задержки неминуемы. Когда Ева появилась на свет,мне врач сказал: "Пока не привыкли – откажитесь", – ранее в интервьюоткровенничала