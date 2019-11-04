Открестившийся от Великой Отечественной войны президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутил общественность. Как же после этого он будет смотреть в глаза Владимиру Путину, недоумевают эксперты.

Открестившийся от Великой Отечественной войны президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутил общественность. Как же после этого он будет смотреть в глаза Владимиру Путину, недоумевают эксперты.Заявлением Александра Лукашенко – это преступление. Такое мнение высказал российский публицист Александр Халдей.По его словам, он не представляет, как после этого белорусский лидер посмотрит в глаза Путину, отец которого воевал в Великую Отечественную. "То, что сказал Лукашенко, обесценило жизнь отца Путина и жертву, которая была принесена народом на алтарь Победы", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала PolitWera.Слова президента Белоруссии – преступление перед предками и историей, подчеркнул Халдей. Он уверен: они вернутся Лукашенко бумерангом. Своим заявлением Батька подложил бомбу под будущее своего народа, добавил публицист.Он полагает, что таким образом дает Западу сигнал: "спасите меня, я свой". Из-за того, что белорусский лидер пытается подменить историю, соседняя республика может окончательно порвать с Россией, считает Халдей.Скандальное заявление белорусский лидер сделал в ходе недавней беседы с журналистами в Казахстане. Обе страны очень похожи, считает Лукашенко: дескать, и белорусы, и казахи, постоянно находились "под чьей-то плеткой".Далее лидер братской республики совсем уж разошелся. По его словам, оба народа заставляли принимать участие в "чужих" воинах. Среди них он назвал вону 1812 года, Первую мировую и даже Великую Отечественную. "Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули", – резюмировал .Лукашенко: Беларусь да и Казахстан всегда были под чьей-то плеткой. Кто-то нами понукал, пытался на колени поставить. Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Первая мировая, Вторая мировая война - это не наши были войны, но тем не менее мы горя хлебнули— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)