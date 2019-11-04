Македонский арбитр Александар Ставрев назначен на матч группового этапа Лиги Европы между венгерским Ференцварошем и московским ЦСКА. Помогать ему будут его соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов. Встреча состоится 7 ноября в Будапеште.

Македонский арбитр Александар Ставрев назначен на матч группового этапа Лиги Европы между венгерским "Ференцварошем" и московским ЦСКА. Помогать ему будут его соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов. Встреча состоится 7 ноября в Будапеште.Также стало известно, что матч между "Краснодаром" и турецким "Трабзонспором" обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистентами главного судьи станут Хишам Закрани и Фредерик Акет, сообщает официальный сайт УЕФА.Игра группового этапа Лиги Европы между "быками" и клубом из Турции пройдет в Краснодаре 7 ноября.