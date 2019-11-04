Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения, прокомментировала условия содержания в американской тюрьме.

Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения, прокомментировала условия содержания в американской тюрьме. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.Бутина назвала пребывание в тюрьме пыткой, отметив, что это ненормально, когда человек заперт в одиночестве в камере на 20, 22, 23 часа.Как призналась Мария, вера помогала ей справиться с трудностями во время тюремного заключения.Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы за сговор с целью работы на иностранное правительство. Бутина признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее лишение свободы.Срок тюремного заключения россиянки истекал 5 ноября, но был сокращен на 10 дней, напоминает РИА Новости.Марию Бутину депортировали в Россию неделю назад. Бутина прилетела в Шереметьево, где ее ждали отец, представители МИД и СМИ. Спустя несколько дней Мария вернулась в Барнаул.