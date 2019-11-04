Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о втягивании белорусов в чужие войны. Заявление Батьки глава кабмина посчитал странным.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в "чужие войны". Заявление Батьки глава кабмина посчитал странным.Бросать тень на подвиг предков, защищавших родину, недопустимо, сказал премьер-министр в ходе общения с журналистами. Те, кто жил на территории России и Белоруссии защищали свою землю от захватчиков, отметил Медведев.Он напомнил, что так было в 1812 году, во время Первой мировой войны и в году Второй мировой и Великой Отечественной, сказал премьер-министр. "Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", – прокомментировал Медведев слова Лукашенко.Заявление Батьки возмутило и общественность. Публицист Александр Халдей назвал слова белорусского лидера "преступлением". Он напомнил, что отец президента России Владимира Путина воевал в Великую Отечественную.Таким образом подает сигнал Западу, пытается показаться "своим", считает эксперт. Белорусский лидер пытается подменить историю, из-за чего Минск может окончательно порвать с Москвой, предупредил публицист.Медведев ответил Лукашенко на «белорусов в 1812 и 1941 втягивали в чужие войны»:Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но защищали свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Очень странно слышать такие слова— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Ранее во время общения с журналистами в Казахстане заявил, что белорусов заставляли участвовать в "чужих" войнах – 1812 года, Первую мировую, Великую Отечественную. "Это не наши были войны", – добавил белорусский лидер.